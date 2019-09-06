Самарец решил помочь плачущей девушке и поймал любителя краж и грабежей

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-06T08:34:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Самары проявил неравнодушие и стал героем для своего сына. Мужчина помог задержать преступника, который ограбил девочку-подростка. Произошло все вечером 16 августа в подъезде дома на улице Стара-Загора. Неизвестный, применив силу, похитил сотовый телефон у несовершеннолетней девушки и тут же выбежал из подъезда. В это время на улице находился Роман Вакаренко вместе со своем сыном. Он, заметив заплаканную девушку, которая звала на помощь, тут же бросился вслед за грабителем. Убежать от самарца преступнику не удалось. Мужчина задержал злоумышленника и вскоре передал его прибывшим на место происшествия полицейским.

- Злоумышленником оказался безработный 34-летний житель Самары, который ранее был судим за кражу. Кроме того, он подозревается в разбойном нападении на 18-летнюю девушку, у которой была похищена сумка с сотовым телефоном, документами и банковской картой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина может быть причастен еще и к двум кражам вещей из магазина, которые были совершены в июле этого года. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Мелкое хищение», «Кража», «Разбой» и «Грабеж». Что касается Романа Вакаренко, то недавно полицейские поблагодарили его за помощь в поимке преступника и вручили ему благодарственное письмо с подарком.

- Я рад, что оказался в нужном месте и пришел на помощь пострадавшей. По-другому поступить бы не смог, - признался Роман Вакаренко. К слову, сын мужчины, на глазах которого все произошло, сказал, что гордится своим отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU