Автодром, тюбинг, экстрим-парк: семейный парк развлечений «Мегалэнд» в Самаре предлагает горожанам акцию «Безлимит»

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-06T09:07:59+03:00

В будни поиграть на любой площадке будет стоить 399 рублей, в выходные – 649 рублей

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Семейный парк развлечений «Мегалэнд» в Самаре объявил акцию «Безлимит» . Это значит, что можно заплатить один раз и развлекаться, сколько хочешь. В будни стоимость безлимитного билета – 399 рублей, в выходные – 649 рублей.

- Хочешь играть и ни в чём себе не отказывать? Тогда бери «Безлимит» в «Мегалэнде»! Плати один раз и развлекайся, сколько хочешь. В акции участвуют: батут «Надувная горка», батут-кенгуру, батутный парк (арена), лабиринт, детский сад, экстрим-парк, автодром, тюбинг, - рассказали в «Мегалэнде».

Обратите внимание, что акция не распространяется на игровые автоматы. Также действуют ограничения по росту и возрасту. Все подробности можно узнать у сотрудников или на сайте.

«Мегалэнд» находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131) на третьем этаже.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU