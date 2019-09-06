В Самарской области в молоке, ряженке и сыре нашли кишечную палочку

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-06T09:23:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в молочной продукции нашли бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

- С 20 по 30 августа проведены исследования около 80 проб молока. В 3 пробах было обнаружено превышение общей бактериальной обсемененности и наличие бактерий группы кишечной палочки. Те же самые бактерии были найдены в образце ряженки и сыра, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, эти продукты не соответствуют требованиям «О безопасности молока и молочной продукции». В ближайшее время инспекторы Россельхознадзора проведут расследование, чтобы установить производителей некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU