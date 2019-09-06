2019-09-06T09:42:40+03:00
Общество

Жильцы дома в Октябрьском районе Самары, не платя за «коммуналку», накопили долг в 2 млн рублей

Среди неплательщиков числятся 46 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самаре судебные приставы нашли дом, жильцы которого задолжали за «коммуналку» более 2 миллионов рублей. Такой крупный долг накопили 46 жителей многоэтажки в Октябрьском районе.

- В одной квартире мужчина задолжал более 40 тысяч рублей. В отношении него будет возбуждено исполнительное производство. В двух других квартирах, за которыми числятся долги в 36 и 42 тысячи рублей, живут квартиранты. Там приставы составили акты описи и ареста бытовой техники и мебели, - сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, всего с начала этого года жители Самарской области задолжали за ЖКХ более 1 млрд рублей. В отношении них было возбуждено свыше 40 тысяч исполнительных производств. К настоящему времени приставы окончили 36 производств на общую сумму в 774 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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