В Самарской области в озере Шишлово утонул 79-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-06T09:56:08+03:00

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В Самарской области произошло смертельное ЧП на воде. В четверг, 5 сентября, в озере Шишлово около села Свободные Ключи в Кинель-Черкасском районе было найдено тело пожилого мужчины.

- На месте работали три сотрудника поисково-спасательной службы и 1 единица техники. Около 10:35 они нашли погибшего и извлекли его тело из воды на берег, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, поиски утопленника проводились по заявлению полиции. Его личность уже установлена - это 79-летний мужчина. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства гибели пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU