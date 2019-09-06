2019-09-06T10:10:38+03:00
Общество

В Самаре ветеранам боевых действий дадут деньги на ремонт жилья

Выплата социального пособия будет предоставлена только один раз
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ветеранам боевых действий предоставят единовременную выплату в 44 тысячи рублейВетеранам боевых действий предоставят единовременную выплату в 44 тысячи рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре утвердили дополнительную категорию граждан, которые смогут получать единовременные соцвыплаты на ремонт жилья. Это ветераны боевых действий.

- Выплата будет предоставляться гражданам, которые проживают и зарегистрированы по месту жительства на территории Самары, в порядке очередности однократно в размере 44 000 рублей, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Попасть в список очередности можно, обратившись в отдел по предоставлению мер соцподдержки населения по месту регистрации. Эти учреждения находятся по следующим адресам: Центральный отдел (Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Самарский районы) — улица Никитинская, 79; Красноглинский отдел — улица Сергея Лазо, 33; Куйбышевский отдел — улица Рижская, 9; Безымянский отдел (Промышленный, Советский районы) — улица Физкультурная, 100 и Кировский отдел — проспект Металлургов, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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