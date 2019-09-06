2019-09-06T10:31:10+03:00
Общество

Снесут бараки и воткнут высотки: стало известно, что хотят строить в районе проспекта Кирова и улицы Вольской

Городские власти утвердили проект планировки территории
Ольга НОВИКОВА
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После освобождения территории в квартале планируют возвести новостройки высотой от 16 до 25 этажей.После освобождения территории в квартале планируют возвести новостройки высотой от 16 до 25 этажей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Проект обновления квартала в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской разработала ООО «ИСК «ДомАС» по заданию горадминистрации.

Сейчас участок относится к зонам Ж-3 и Ц-1, которые подразумевает застройку высотой до 6 этажей. Предполагается, что зонирование будет изменено, а находящиеся здесь 1-3-этажные здания – жилые дома, сараи и т.д. – в процессе подготовки участка к застройке будут снесены.

После освобождения территории в квартале планируют возвести новостройки высотой от 16 до 25 этажей – они займут большую часть микрорайона. В проекте предусмотрено место для начальной школы, детского садика, многоуровневых стоянок и подземных паркингов, поликлиники, магазинов, нотариальной контора, спа, салона ритуальных услуг и даже библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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