2019-09-06T10:56:18+03:00
Происшествия

Житель Самары отправился плавать на море в Крыму и не смог доплыть до берега

Вернуться на сушу мужчине помогли спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина не рассчитал собственные силы при заплывеМужчина не рассчитал собственные силы при заплывеФото: ГУ МЧС России по Республике Крым
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В четверг, 5 сентября, около двух часов дня на море в Алуште произошло ЧП. Там попал в беду 58-летний мужчина из Самары. Он слишком далеко заплыл и не смог самостоятельно вернуться на берег. В итоге на сушу добраться ему помогали спасатели.

- Спасатели, патрулируя прибрежную зону на лодке, обнаружили мужчину. Он находился в 300 метрах от берега. Оказалось, что в ходе заплыва мужчина не рассчитал собственные силы и не смог самостоятельно вернуться на берег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.

Спасатели подняли самарца на борт лодки и доставили в безопасное место, где ему еще раз напомнили правила безопасности при отдыхе на воде. К счастью, помощь медиков мужчине не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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