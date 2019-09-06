Житель Самары отправился плавать на море в Крыму и не смог доплыть до берега
В четверг, 5 сентября, около двух часов дня на море в Алуште произошло ЧП. Там попал в беду 58-летний мужчина из Самары. Он слишком далеко заплыл и не смог самостоятельно вернуться на берег. В итоге на сушу добраться ему помогали спасатели.
- Спасатели, патрулируя прибрежную зону на лодке, обнаружили мужчину. Он находился в 300 метрах от берега. Оказалось, что в ходе заплыва мужчина не рассчитал собственные силы и не смог самостоятельно вернуться на берег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.
Спасатели подняли самарца на борт лодки и доставили в безопасное место, где ему еще раз напомнили правила безопасности при отдыхе на воде. К счастью, помощь медиков мужчине не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU