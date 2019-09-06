2019-09-06T11:10:21+03:00
Общество

В Самаре из-за работ на ГРЭС могут быть проблемы с подачей горячей воды

Возможные перебои могут ощутить жители улиц в центре города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Перебои с горячей водой возможны из-за работ на Самарской ГРЭСПеребои с горячей водой возможны из-за работ на Самарской ГРЭСФото: Архив "КП"
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В пятницу, 6 сентября, на нескольких улиц в центре Самары возможны перебои в подаче горячей воды. Это связано с проведением регулировки гидравлического режима теплосетей Самарской ГРЭС.

- Данные регулировочные мероприятия необходимы для подготовки к осенне-зимнему периоду. Они кратковременно отразятся на качестве горячего водоснабжения, - сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей.

Проблемы с горячей водой могут ощутить сегодня жители домов на Волжском проспекте, на улицах Осипенко, Ново-Садовой, Полевой, Буянова, Спортивной, Льва Толстого, Арцыбушевская, Братьев Коростелевых, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской, Куйбышева, Кутякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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