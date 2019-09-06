На Воронежских озерах хотят строить детский садик
Начать строить детский садик на Воронежских озерах, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе, могут уже в следующем году. Горадминистрация объявила аукцион на проектирование. Предполагается, что он будет таким же, как строящийся детсад на ул.Ташкентской.
В здании должно быть три этажа, планируемое количество мест – 240, в том числе 80 мест для детей раннего возраста (ясельные группы).
Площадь земельного участка, который понадобится для строительства – 10,2 тыс. квадратных метра. Он расположен напротив отделения кожно-венерологического диспансера, сейчас там находятся гаражи. На ул.Ташкентской для размещения садика снесли гаражный массив, видимо аналогичная судьба ждет гаражи на Воронежской.
ИСТОЧНИК KP.RU