2019-09-06T11:31:33+03:00
Общество

На Воронежских озерах хотят строить детский садик

В нем должны быть и ясельные группы
Ольга НОВИКОВА
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В здании должно быть три этажа, планируемое количество мест – 240.В здании должно быть три этажа, планируемое количество мест – 240.Фото: архив "КП"
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Начать строить детский садик на Воронежских озерах, в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе, могут уже в следующем году. Горадминистрация объявила аукцион на проектирование. Предполагается, что он будет таким же, как строящийся детсад на ул.Ташкентской.

В здании должно быть три этажа, планируемое количество мест – 240, в том числе 80 мест для детей раннего возраста (ясельные группы).

Площадь земельного участка, который понадобится для строительства – 10,2 тыс. квадратных метра. Он расположен напротив отделения кожно-венерологического диспансера, сейчас там находятся гаражи. На ул.Ташкентской для размещения садика снесли гаражный массив, видимо аналогичная судьба ждет гаражи на Воронежской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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