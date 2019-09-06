2019-09-06T11:34:53+03:00
Общество

В Самаре в 2020 году могут появиться электробусы

Об этом сообщили в департаменте транспорта города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вот так выглядят электробусы в МинскеВот так выглядят электробусы в МинскеФото: Анастасия ФИЛАТОВА
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В 2020 году на улицах Самары может появиться новый вид общественного транспорта. Речь идет об электробусах. Об этом в Твиттере сообщили представители департамента транспорта Самары.

- Электробусы должны появиться в городе в следующем году в рамках опытной эксплуатации, - рассказали в ведомстве.

Электробусы представляют собой обычные автобусы, которые двигаются по установленному маршруту при помощи тягового электропривода. Энергия для него запасается на борту в накопителе. К примеру, в Минске подобные электробусы могут заряжаться прямо на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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