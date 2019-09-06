Трамваи на Заводское шоссе в Самаре вернут во второй половине сентября

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-06T11:57:16+03:00

Трамваи № 3 и 19 должны возобновить движение до Юнгородка уже в этом месяце

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Стало известно, когда завершится ремонт Заводского шоссе в Самаре и когда по нему запустят трамваи № 3 и 19 до Юнгородка. По словам чиновников, произойдут эти события уже в сентябре, а вот насчет точной даты пока определенности нет.

- По имеющейся информации, капитальные работы по Заводскому шоссе должны быть завершены к 12 сентября. Если продления сроков не будет, к середине сентября трамваи поедут по привычному маршруту, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.

А вот в департаменте городского хозяйства и экологии отметили, что сейчас на Заводском шоссе в районе завода «Кузнецов» идет ремонт подземного перехода. После завершения этих работ там будет проведено благоустройство территории, а также возобновлено движение трамваев. Работы по благоустройству планируется провести до 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU