В Октябрьском районе Самары предложили создать площадку для выгула собак
В Самаре хотят обустроить специальную площадку для выгула и тренировки собак. Недавно такое предложение поступило в администрацию Октябрьского района от профессиональных кинологов. Об этом в прямом эфире с жителями сообщил глава района Александр Кузнецов.
- В районе необходимо место, где любители собак могут встречаться и тренировать своих питомцев. Площадка должна быть расположена так, чтобы не мешать жителям ближайших домов, - рассказал чиновник.
По словам Александра Кузнецова, сейчас определяются размеры и оснащенность площадки, после этого начнется поиск места под ее размещение. На этот проект предусмотрено грантовое финансирование.
ИСТОЧНИК KP.RU