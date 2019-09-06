В Октябрьском районе Самары предложили создать площадку для выгула собак

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-06T12:24:02+03:00

Площадку хотят разместить так, чтобы она не мешала жителям домов Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Самаре хотят обустроить специальную площадку для выгула и тренировки собак. Недавно такое предложение поступило в администрацию Октябрьского района от профессиональных кинологов. Об этом в прямом эфире с жителями сообщил глава района Александр Кузнецов.

- В районе необходимо место, где любители собак могут встречаться и тренировать своих питомцев. Площадка должна быть расположена так, чтобы не мешать жителям ближайших домов, - рассказал чиновник.

По словам Александра Кузнецова, сейчас определяются размеры и оснащенность площадки, после этого начнется поиск места под ее размещение. На этот проект предусмотрено грантовое финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU