В Самарской области нашли 5 сайтов по продаже дипломов об образовании

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-06T13:04:44+03:00

По решению суда эти порталы будут заблокированы

Изменить размер текста: A A

В Чапаевске прокуратура нашла сайты по продаже дипломов об образовании и потребовала через суд заблокировать их.

- В ходе мониторинга сети интернет было выявлено 5 сайтов, на которых размещалась информация о продаже дипломов о среднем специальном и высшем образовании с занесением в федеральный реестр дипломов РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной к распространению и заблокировать доступ к этим интернет-площадкам. Ленинский районный суд Самары требования прокурора удовлетворил. В ближайшее время Роскомнадзор должен заблокировать эти сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU