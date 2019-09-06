2019-09-06T13:04:44+03:00
Общество

В Самарской области нашли 5 сайтов по продаже дипломов об образовании

По решению суда эти порталы будут заблокированы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сайты по продаже дипломов обнаружили прокуроры в ЧапаевскеСайты по продаже дипломов обнаружили прокуроры в Чапаевске
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В Чапаевске прокуратура нашла сайты по продаже дипломов об образовании и потребовала через суд заблокировать их.

- В ходе мониторинга сети интернет было выявлено 5 сайтов, на которых размещалась информация о продаже дипломов о среднем специальном и высшем образовании с занесением в федеральный реестр дипломов РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной к распространению и заблокировать доступ к этим интернет-площадкам. Ленинский районный суд Самары требования прокурора удовлетворил. В ближайшее время Роскомнадзор должен заблокировать эти сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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