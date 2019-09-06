В Самарской области нашли 5 сайтов по продаже дипломов об образовании
В Чапаевске прокуратура нашла сайты по продаже дипломов об образовании и потребовала через суд заблокировать их.
- В ходе мониторинга сети интернет было выявлено 5 сайтов, на которых размещалась информация о продаже дипломов о среднем специальном и высшем образовании с занесением в федеральный реестр дипломов РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной к распространению и заблокировать доступ к этим интернет-площадкам. Ленинский районный суд Самары требования прокурора удовлетворил. В ближайшее время Роскомнадзор должен заблокировать эти сайты.
ИСТОЧНИК KP.RU