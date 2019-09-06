В Самаре женщина на Granta «догнала» мотоциклиста и отправила его в больницу
ДТП произошло в Читинском переулке
Женщина не выбрала безопасную дистанцию до мотоциклаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 5 сентября, около 7:30 в Читинском переулке в Самаре произошла авария. Там женщина на автомобиле «Лада Гранта» протаранила мотоцикл.
- По предварительной версии, 37-летняя автомобилистка не выбрала безопасную дистанцию до едущего впереди мотоцикла «Хонда» под управлением 46-летнего мужчины и столкнулась с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате произошедшего мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, оба участника ДТП находились в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU