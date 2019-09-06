В Самаре пройдет митинг в память о жертвах блокады Ленинграда
В это воскресенье, 8 сентября, в Самаре в парке 30-летия Победы пройдет мероприятие, посвященное Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Чтобы почтить память погибших в блокадные годы, там соберутся депутаты, представители регионального правительства и общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».
- Перед ветеранами выступят школьники. Они расскажут стихотворения о годах блокады. Кроме того, все присутствующие возложат цветы и венки, - сообщили в администрации Самары.
Начало мероприятия запланировано на 11:00. В парке пройдет митинг у Вечного огня и у мемориала защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В 11:40 состоится возложение венков и цветов.
ИСТОЧНИК KP.RU