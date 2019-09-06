В Самаре пройдет митинг в память о жертвах блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-06T13:36:06+03:00

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В это воскресенье, 8 сентября, в Самаре в парке 30-летия Победы пройдет мероприятие, посвященное Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Чтобы почтить память погибших в блокадные годы, там соберутся депутаты, представители регионального правительства и общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

- Перед ветеранами выступят школьники. Они расскажут стихотворения о годах блокады. Кроме того, все присутствующие возложат цветы и венки, - сообщили в администрации Самары.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. В парке пройдет митинг у Вечного огня и у мемориала защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В 11:40 состоится возложение венков и цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU