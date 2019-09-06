Самарцы на Дне города смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-06T13:46:18+03:00

Медицинский шатер можно будет найти на аллее между Летней сценой и скейт-площадкой.

Медицинский шатер с лабораторией будет стоять с 14:00 до 16:00 в Струковском саду

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В Самаре в Струковском саду в День города в воскресенье, 8 сентября, пройдет акция «Знать о ВИЧ – значит жить!». Это значит, что все желающие смогут сдать тест и узнать свой ВИЧ-статус.

- Самарский областной клинический СПИД-центр в День города 8 сентября предоставит всем желающим возможность бесплатно и быстро узнать свой ВИЧ-статус в выездной лаборатории. Экспресс-анализ выполняется по слюне в течение 15 минут, никакие документы для участия в обследовании не требуются, тестирование проводится на условиях анонимности. Результат экспресс-обследования на ВИЧ медицинские работники сообщат устно и конфиденциально, в индивидуальном порядке, - рассказали в Самарском областном клиническом СПИД-центре.

Медицинский шатер будет работать с 14:00 до 16:00 на аллее между Летней сценой и скейт-площадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU