Тольяттинец, не дождавшись приезда пожарных, сам покинул горящую квартиру и убежал в неизвестном направлении

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-06T14:41:13+03:00

По словам очевидцев, парень был весь в копоти и находился в шоковом состоянии

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В пятницу, 6 сентября, на бульваре Курчатова в Тольятти произошел пожар. Там на четвертом этаже дома № 13 загорелась трехкомнатая квартира.

- Сообщение о возгорании поступило в 11:45. На место выезжали 18 человек и 5 единиц техники. В квартире на площади 15 кв.м горели домашние вещи. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Между тем, в соцсетях местные жители пишут, что на момент пожара в квартире находился мужчина. Он покинул жилище до приезда экстренные служб и самостоятельно побежал в поликлинику. По словам очевидцев, он находился в шоковом состоянии.

- Сложно определить, сколько ему лет на вид. Он весь черный был, у него было очень много копоти в области рта. Парень выбежал с ноутбуком в обнимку, а потом бросил его в траву. Нижнее белье у него сильно обгорело, - рассказала местная жительница.

По словам горожан, пострадавший самостоятельно добрался до одной из местных поликлиник. Правда, надолго он там не задержался. Он выбежал из доврачебного кабинета и устремился в сторону Московского проспекта. За ним пустились в погоню три медика, но смогли ли догнать, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU