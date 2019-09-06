В Самаре адвоката и инспектора УИИ осудили за попытку мошенничества на 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-06T15:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре суд вынес приговор старшему инспектору филиала по Промышленному району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН и члену палаты адвокатов. Они обвинялись в покушении на крупное мошенничество.

- Было установлено, что в ноябре 2018 года сотрудник филиала УИИ исполнял обязанности по контролю за исполнением подозреваемым в коммерческом подкупе меры пресечения в виде домашнего ареста. Он вступил в сговор с адвокатом и сообщил своему подопечному, что они смогут повлиять на решение суда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Злоумышленники пообещали мужчине, что смогут помочь избежать лишения свободы, однако на самом деле они этого сделать не могли. В конце декабря прошлого года адвокат и инспектор, находясь в салоне Volkswagen Touareg около дома на 7-ой просеке, получили от самарца 1,5 млн рублей, после чего их задержали сотрудники ФСБ.

На этой неделе суд признал старшего инспектора филиала УИИ УФСИН виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а адвокату - 1 год 8 месяцев в колонии общего режима. Пока приговор в законну силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU