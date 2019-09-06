Турнир по ММА GFC 18 пройдет в Самаре
Он состоится 6 октября в 19:00 в «МТЛ Арене»
Участников GFC 18 пока не объявили. Фото: федерация ММА Самарской области / vk.com/vadimom.
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Стало известно, что турнир по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship 18 (GFC 18) пройдет в Самаре. Он запланирован на 6 октября и пройдет в «МТЛ Арене». Начало турнира – в 19:00, сообщает федерация ММА Самарской области. Участников GFC 18 пока не объявили.
Билеты уже в продаже. Цены начинаются от 500 рублей. Самые дорогие билеты стоят 5 000 рублей. Купить их можно онлайн или в кассах города.
Gorilla Fighting Championship – промоушен ММА, который заменил «Битву на Волге». После ребрендинга турнир расширил свою географию. Перед соревнованиями в Самаре пройдет турнир в Нур-Султане.
ИСТОЧНИК KP.RU