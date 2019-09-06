2019-09-06T15:40:38+03:00
Общество

Сызранский «Поволжский страховой альянс» лишили лицензии

Организации назначили временную администрацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Лицензию Поволжского страхового альянса отозвал Центральный банк РоссииЛицензию Поволжского страхового альянса отозвал Центральный банк РоссииФото: Яндекс.Карты
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Сызранское ООО «Поволжский страховой альянс» прекращает страховую деятельность. Центральный банк России отозвал у организации лицензию.

- Данное решение принято в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов, а также с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России, - говорится в сообщении ЦБ на его сайте.

С 6 сентября в Поволжском страховом альянсе назначается временная администрация. Ее руководителем станет начальник управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России Елена Воловик. Временная администрация назначается на 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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