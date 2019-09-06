Сызранский «Поволжский страховой альянс» лишили лицензии
Сызранское ООО «Поволжский страховой альянс» прекращает страховую деятельность. Центральный банк России отозвал у организации лицензию.
- Данное решение принято в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов, а также с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком России, - говорится в сообщении ЦБ на его сайте.
С 6 сентября в Поволжском страховом альянсе назначается временная администрация. Ее руководителем станет начальник управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России Елена Воловик. Временная администрация назначается на 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU