В Самаре суд обязал Фонд капремонта привести в порядок 2 дома на Мехзаводе

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-06T15:56:08+03:00

Работы должны были провести еще до февраля 2018 года, но люди до сих пор ждут ремонт

Изменить размер текста: A A

Ленинский районный суд Самары обязал региональный Фонд капитального ремонта привести в порядок два дома в поселке Мехзавод. Работы там должны были провести еще зимой прошлого года, но они так и не были выполнены.

- Было установлено, что в ноябре 2016 года Фонда капремонта заключил договор с ООО «Сена» о капитальном ремонте инженерных сетей в домах, расположенных по адресам: поселок Мехзавод, квартал 12, дом 3 и квартал, 14, дом 2. Срок выполнения работ истек 2 февраля 2018 года. До настоящего времени договор не исполнен, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать Фонд капремонта выполнить работы по замене инженерных сетей в домах. 4 сентября акт прокурорского реагирования был рассмотрен и все требования были удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU