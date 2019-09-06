2019-09-06T16:56:25+03:00
Общество

Жители Самарской области дали оценку работы общественного транспорта в своих городах

Более-менее довольны транспортом только жители Самары
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общественный транспорт Самарской области не смог получить оценку выше 7 балловОбщественный транспорт Самарской области не смог получить оценку выше 7 балловФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Появился рейтинг городов по качеству работы общественного транспорта. Всего в списке 200 населенных пунктов России, в это число попали и города Самарской области.

Аналитики поинтересовались у жителей, насколько их устраивает работа общественного транспорта по шкале от 1 до 10 баллов. Самара набрала 6,9 баллов и заняла 83 строчку рейтинга. Тольятти оказался на 130 месте с оценкой 6,5 баллов. Жителей Новокуйбышевска транспорт не устраивает еще больше - их средняя оценка составила 6,3 балла. В общероссийском рейтинге город расположился на 144 месте. Хуже всего, по мнению жителей региона, работает общественный транспорт в Сызрани - он набрал только 6 баллов. Место города в рейтинге - 166.

Как отмечают в агентстве Domofond, которое проводило опрос, среди городов-миллионников позиция Самары несколько лучше. В этом списке столица 63 региона заняла 7 строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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