2019-09-06T18:20:21+03:00
Общество

Убрать, нельзя оставить: В центре Самары снесут еще 11 гаражей

Мэрия продолжает крестовый поход против «незарегистрированных конструкций»
Константин Дмитриев
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Без бумажки ты - не владелец гаражаБез бумажки ты - не владелец гаражаФото: Архив "КП"
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В областной столице продолжается кампания против частных гаражей. Очередную порцию незаконно, по мнению городской администрации, установленных сооружений обрекли на снос в Самарском районе.

— 11 конструкций располагаются вблизи дома по адресу ул. Степана Разина, 31А. Это и металлические, и кирпичные гаражи. Владельцам дано три месяца, чтобы их убрать, - сообщают самарские СМИ.

Крестовый поход против гаражей открыт в Самаре летом прошлого года. С тех пор совершено уже несколько «резонансных акций», вызвавших бурную и неоднозначную реакцию в социальных сетях. Сторонники мэрии упирают на нарушения закона, противники — на то, что люди просто оказываются заложниками спорных юридических решений многолетней давности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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