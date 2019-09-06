Убрать, нельзя оставить: В центре Самары снесут еще 11 гаражей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-06T18:20:21+03:00

Без бумажки ты - не владелец гаража Фото: Архив "КП"

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В областной столице продолжается кампания против частных гаражей. Очередную порцию незаконно, по мнению городской администрации, установленных сооружений обрекли на снос в Самарском районе.

— 11 конструкций располагаются вблизи дома по адресу ул. Степана Разина, 31А. Это и металлические, и кирпичные гаражи. Владельцам дано три месяца, чтобы их убрать, - сообщают самарские СМИ.

Крестовый поход против гаражей открыт в Самаре летом прошлого года. С тех пор совершено уже несколько «резонансных акций», вызвавших бурную и неоднозначную реакцию в социальных сетях. Сторонники мэрии упирают на нарушения закона, противники — на то, что люди просто оказываются заложниками спорных юридических решений многолетней давности.

ИСТОЧНИК KP.RU