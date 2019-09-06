2019-09-06T18:57:04+03:00
Недвижимость

Ошибка кода: В Сызрани коммунальщики прислали жильцам неправильные квитанции

Августовские платежки за горячую воду объявлены недействительными
Константин Дмитриев
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Коммунальщики удивляют сызранцев уже второй раз в этом годуКоммунальщики удивляют сызранцев уже второй раз в этом годуФото: Архив "КП"
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Комитет по ЖКХ городской администрации Сызрани сообщил о «технической ошибке», закравшейся в квитанции за август, разосланные МУП «ЖЭС». Документы объявлены недействительными.

— При оформлении платежек от АО «ЕРКЦ» произошла техническая ошибка в QR-коде. Оплату по полученным квитанциям не производить. Скоро будут разосланы новые платежки, - говорится в официальном сообщении МУП «ЖЭС».

Судя по всему, QR-коды — вообще слабое место сызранских коммунальщиков. В начале 2019 года прокуратура и администрация города уже находили в их квитанциях завышение тарифов и необоснованные расчеты, которые было предписано исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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