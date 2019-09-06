Ошибка кода: В Сызрани коммунальщики прислали жильцам неправильные квитанции
Комитет по ЖКХ городской администрации Сызрани сообщил о «технической ошибке», закравшейся в квитанции за август, разосланные МУП «ЖЭС». Документы объявлены недействительными.
— При оформлении платежек от АО «ЕРКЦ» произошла техническая ошибка в QR-коде. Оплату по полученным квитанциям не производить. Скоро будут разосланы новые платежки, - говорится в официальном сообщении МУП «ЖЭС».
Судя по всему, QR-коды — вообще слабое место сызранских коммунальщиков. В начале 2019 года прокуратура и администрация города уже находили в их квитанциях завышение тарифов и необоснованные расчеты, которые было предписано исправить.
ИСТОЧНИК KP.RU