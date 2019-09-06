Праздник начинается с джаза: на склоне площади Славы проходит фестиваля «Самара openjazz»

СЕГОДНЯ 19:28 2019-09-06T19:31:52+03:00

Тысячи самарцев и гостей города четыре часа могут наслаждаться разнообразной концертной программой фестиваля «Самара openjazz»

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В пятницу, 6 сентября в амфитеатре на склоне площади Славы проходит фестиваль «Самара openjazz». Так в Самара началась череда музыкальных программ, посвященных празднованию Дня города Самары.

Этот фестиваль продолжает традиции самарских джазовых openair, заложенные еще в 2013 году. Инициатором концертов был Дмитрий Азаров, который в то время возглавлявший Самару.

Тысячи самарцев и гостей города четыре часа могут наслаждаться концертной программой фестиваля «Самара openjazz».

Мариам Мерабова

На сцене выступают известные самарские и российские музыканты. Среди них джаз-квартет Григория Файна, трио «ЛРК» из Москвы и участница проекта «Голос» Мариам Мерабова. Она выступает вместе с филармоническим джаз-оркестром Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева. Завершит программу выступление оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, руководит которым народный артист России Борис Фрумкин.

Самарские джаз-мэны отмечают, сегодня в Самаре растет популярность этот музыкального жанра, во многом благодаря общественному проекту «Культурное сердце России». Проект стартовал весной этого года по поручению Губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрия Азарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU