Деньги будут: правительство региона выделит средства на решение проблемы обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 20:01 2019-09-06T20:01:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства.

Вначале встречи министра строительства Самарской области Евгения Чудаева уверил, что работа по объектам ведётся системно. Пример тому объекты: Садовая, 256, Аэродромная,102. По ряду идёт работа с разрешительной документацией, например, на объекте Ставропольская/Запорожская.

Кроме того, проведена работа по совершенствования законодательно-документальной базы по защите прав дольщиков. Евгений Чудаев также доложил, что из 8 проблемных объектов, запланированных к вводу в этом году, 3 сданы. Жилье получили более 480 дольщиков. В высокой степени готовности находится еще 3 объекта, а по двум достройка признана нецелесообразной, дольщикам выплатят компенсации.

На МВК подробно рассмотрели 4 объекта: долевка на пересечении ул. Советской и Черемшанской, на ул.Советской Армии,117 и по ул. Революционная в Самаре и ЖСК «Виктория» в Тольятти.

Так, в Тольятти ЖСК «Виктория» в реестре числятся 53 обманутых дольщика. Существуют две очереди строительства. На завершение первой, состоящей из 3 секций, необходимо 164 млн рублей. У ЖСК есть инвестор, а вот по второй очереди перспектив пока нет. Скоро состоится собрание кредиторов бывшего застройщика, на котором могут решить продать недострой.

Один из самых проблемных объектов — ул. Советская /Черемшанская в Самаре. Свои деньги в объект вложил 371 человек. На достройку 6 секций необходимо 545 млн рублей, новый застройщик не определен. Чтобы привлечь инвестора, предлагается очистить от незаконных гаражей соседний участок и передать его новому застройщику.

Застройщиком остальных двух объектов в Самаре является ООО «Прогресс-Н». Это ЖК «Новая Заря» на улице Советской Армии и жилой дом на Революционной. Застройщику были выделены земельные участки в качестве компенсации за завершение строительства зданий, но на совещании представители фирмы предложили заменить земельные участки в связи с тем, что их использование невозможно. Эти деньги «Прогресс-Н» планирует направить на достройку объектов. На завершение строительства ЖК «Новая заря» требуется 160 млн рублей, что позволит ввести его в эксплуатацию в 2020 году. Здание на Революционной необходимо 38 млн рублей. Планируется срок сдачи – 2019 год. Средства на завершение работ выделит Правительство региона.

При этом Дмитрий Азаров обратил внимание застройщика на то, что в случае невыполнения ранее заключенных договоренностей к нему будут применены самые решительные меры. В качестве примера Глава региона привел ситуацию с задержанием руководства компании-застройщика объекта на 18 км Московского шоссе в Самаре, которое обмануло 500 дольщиков.

- Когда идет нарушение договоренностей, это заканчивается для застройщиков, для тех, кто начинал строительство, по справедливости: задержаниями и арестами. Вот здесь сидели люди, и я им объяснял перспективу. Там объем средств на достройку небольшой – около 25 миллионов рублей. Необходимо было решить этот вопрос и жить спокойно. Но несмотря на то, что имелась такая возможность, не принято было решение. Естественно, правоохранительные органы сработали как должно. Вот что происходит сейчас в Самарской области, когда нарушаются договоренности, – отметил Дмитрий Азаров

ИСТОЧНИК KP.RU