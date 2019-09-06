Зачет не получился: В Тольятти преподавательницу колледжа осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 20:10 2019-09-06T20:10:44+03:00

«Жертву учебной системы» приговорили к штрафу и запрету на работу

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Суд Центрального района Тольятти вынес приговор по делу преподавательницы колледжа, которая требовала от студента 12 тысяч рублей за «помощь с оценками и зачетами». Ее признали виновной в покушении на мошенничество.

— Подсудимая вину не признавала. Она заявила, что передача денег была провокацией со стороны правоохранителей и студента, который ее оговорил, - сообщается в пресс-релизе районной прокуратуры.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил «жертву оговора» к штрафу в 190 тысяч рублей и двум годам запрета на преподавание. Адвокаты защиты с приговором не согласились и подали апелляционную жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU