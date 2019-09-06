И спорт, и красиво: В Сызрани пройдет этап Кубка России по фигурному катанию
Пять дней фигуристы со всей страны будут бороться за выход в финал
"Роснефть Арена" В Сызрани станет местом проведения этапа Кубка РоссииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
С 18 по 22 сентября в Сызрани пройдут соревнования этапа Кубка России по фигурному катанию. Во дворце спорта «Роснефть Арена» мужчины и женщины откатают одиночные и парные состязания (обязательную и произвольную программы), а также танцы на льду.
— Соревнования начнутся в 14.30 18 сентября выступлениями в ритм-танцах, завершатся женской произвольной программой, которая начнется 22 сентября в 12.00, - сообщают сызранские СМИ.
Другие этапы Кубка России пройдут в Саранске, Сочи, Казани и Москве, финальные соревнования состоятся в Нижнем Новгороде 18-22 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU