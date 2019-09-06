2019-09-06T21:09:38+03:00
Спорт

И спорт, и красиво: В Сызрани пройдет этап Кубка России по фигурному катанию

Пять дней фигуристы со всей страны будут бороться за выход в финал
Константин Дмитриев
Поделиться:
"Роснефть Арена" В Сызрани станет местом проведения этапа Кубка России"Роснефть Арена" В Сызрани станет местом проведения этапа Кубка РоссииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

С 18 по 22 сентября в Сызрани пройдут соревнования этапа Кубка России по фигурному катанию. Во дворце спорта «Роснефть Арена» мужчины и женщины откатают одиночные и парные состязания (обязательную и произвольную программы), а также танцы на льду.

— Соревнования начнутся в 14.30 18 сентября выступлениями в ритм-танцах, завершатся женской произвольной программой, которая начнется 22 сентября в 12.00, - сообщают сызранские СМИ.

Другие этапы Кубка России пройдут в Саранске, Сочи, Казани и Москве, финальные соревнования состоятся в Нижнем Новгороде 18-22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семейная драма: самарец «заминировал» театр из-за ссоры с бывшей женой
Зачет не получился: В Тольятти преподавательницу колледжа осудили за мошенничество
Деньги будут: правительство региона выделит средства на решение проблемы обманутых дольщиков
Праздник начинается с джаза: на склоне площади Славы проходит фестиваля «Самара openjazz»
Ошибка кода: В Сызрани коммунальщики прислали жильцам неправильные квитанции
Убрать, нельзя оставить: В центре Самары снесут еще 11 гаражей
Жители Самарской области дали оценку работы общественного транспорта в своих городах
Дополнительные автобусы после салюта на День города в Самаре подадут на улицу Красноармейскую
В Самаре суд обязал Фонд капремонта привести в порядок 2 дома на Мехзаводе
Сызранский «Поволжский страховой альянс» лишили лицензии
Турнир по ММА GFC 18 пройдет в Самаре
В Самаре адвоката и инспектора УИИ осудили за попытку мошенничества на 1,5 млн рублей
Тольяттинец, не дождавшись приезда пожарных, сам покинул горящую квартиру и убежал в неизвестном направлении
Отправился на рыбалку и не вернулся: подробности гибели пенсионера на озере в Самарской области
Самарцы на Дне города смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус
В Самаре пройдет митинг в память о жертвах блокады Ленинграда
В Самаре женщина на Granta «догнала» мотоциклиста и отправила его в больницу