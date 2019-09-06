Семейная драма: самарец «заминировал» театр из-за ссоры с бывшей женой

СЕГОДНЯ 21:28 2019-09-06T21:28:23+03:00

Обвиняемый признал вину и сознался, что был пьян

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В Тольятти прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по «театральному делу». Обитатель поселка Прибрежный, расстроенный ссорой с бывшей женой, позвонил и сообщил, что тольяттинский театр «Колесо», в котором она с дочерью смотрели спектакль, заминирован.

— В театру выехали наряды экстренных служб, всех зрителей эвакуировали. Тщательная проверка ничего опасного в здании не обнаружила, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Поскольку злоумышленник был пьян и звонил со своего мобильного, его быстро нашли. Он полностью признал свою вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Теперь ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU