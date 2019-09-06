Семейная драма: самарец «заминировал» театр из-за ссоры с бывшей женой
В Тольятти прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по «театральному делу». Обитатель поселка Прибрежный, расстроенный ссорой с бывшей женой, позвонил и сообщил, что тольяттинский театр «Колесо», в котором она с дочерью смотрели спектакль, заминирован.
— В театру выехали наряды экстренных служб, всех зрителей эвакуировали. Тщательная проверка ничего опасного в здании не обнаружила, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Поскольку злоумышленник был пьян и звонил со своего мобильного, его быстро нашли. Он полностью признал свою вину, раскаялся и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Теперь ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU