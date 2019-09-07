В Сызрани 23-летняя врач получила миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-07T09:05:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 сентября, в Сызрани 23-летний врач-педиатр Светлана Фролова получила сертификат на миллион рублей для покупки жилья. Эти деньги выделили из городского бюджета по муниципальной программе для поддержки медиков и привлечения иногородних специалистов.

Как сообщает КТВ-Луч, девушка родилась в Тольятти, а замет переехала в Ульяновск. Этим летом врач переехала в Сызрань, потому что здесь выделяют миллион на квартиру.

Светлана Фролова, как молодой специалист, начала работу в детской поликлинике №3 в Юго-Западном районе. За деньги врач обязана будет отчитаться перед муниципалитетом.

ИСТОЧНИК KP.RU