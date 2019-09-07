Для использования в личных целях: житель Самарской области разобрал соседскую крышу и утащил металлические листы

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-07T09:34:10+03:00

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Необычная кража произошла в Похвистневском районе области. К полицейский за помощью обратился мужчина, она рассказал, что с крыши его дома, расположенного в селе Сосновка, украли 9 листов профилированного настила. Ущерб он оценил в 3 150 рублей.

- Потерпевший периодически приезжал в дом и проверял сохранность имущества. Однако сам проживал в Похвистнево. Однажды ему позвонили соседи и сообщили, что с крыши его дома пропал настил, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Мужчина сразу же обратился в полицию, правоохранители провели осмотр, установили и опросили возможных очевидцев, собрали улики.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что к похищению металла может быть причастен судимый в 2010 году за аналогичное преступление житель села Сосновка. Правоохранители установили места его возможного нахождения и задержали 42-летнего мужчину. Подозреваемый признался в кражи и заявил, что намерен был их использовать в личных целях, - отметили в Главке.

Сейчас задержанный стал участником уголовного дела по статье «Кража». Мужчина может отправиться в тюрьму на два года. Металлические листы уже нашли и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU