В Сызрани напротив боулинга иномарка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-07T10:11:10+03:00

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В субботу, 7 сентября, в Сызрани сбили пешехода. ЧП произошло напротив боулинга в районе перекрестка ул. Советская и Победы. Известно, что автомобиль Hyundai ехал по улице Победы. Пешеход буквально «взлетел» в автомобиль. От удара на лобовом стекле иномарки осталась глубокая вмятина, частично помята крыша.

Как сообщает КТВ-Луч, по предварительной версии, пешеход перебегал дорогу на «красный». Пострадавшего в больницу увезла скорая помощь. О его состоянии пока ничего неизвестно. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU