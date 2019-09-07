Участники квеста получат шикарные подарки: самарских ребят посвятят в студенты в необычном формате

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-07T10:37:12+03:00

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В субботу, 7 сентября в 13:00 в Самаре на улице Куйбышева, в границах ул. Красноармейской и ул. Венцека, стартует фестиваль студентов «Мы – будущее России».

Впервые фестиваль студентов прошел в 2018 году, по инициативе студенческой общественности. Идею молодежи поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и фестиваль стал традицией. В прошлом году он проходил на самарской набережной, в этот раз студентам отдали улицу Куйбышева.

Изменилось не только место проведение фестиваля, но и программы. Главным событием станет квест, по итогам которого первокурсников посветят в студенты. Квест стартует после церемонии открытия. Для участия в квесте студентам необходимо зарегистрироваться в чат-боте, отправив сообщение в группе ВКонтакте. Через мессенджер системы выдаст участникам задания, справиться с которыми можно будет, посетив площадки учебных заведений. Студентам предстоит верно ответить на максимальное количество вопросов из предложенных пятидесяти. Среди призов для победителей iPhone-8, смарт-часы Apple Watch и наушники Beats.

Этим фестиваль не ограничится с 13:00 до 18:00 будут работать порядка 50 тематических, конкурсных и выставочных площадок. Вузы и другие образовательные учреждения Самарской области проведут презентации инновационных разработок, познакомят с проектами студентов и их научными достижениями.

Впервые в рамках студенческого праздника пройдет «интеллектуальный батл» Сайнс Слем. Он состоится на площадке на улице Некрасовской. Там же в 17:20 выступит Барабанное шоу «Drum Time» из Санкт-Петербурга. На улице Льва Толстого студенческие коллективы, в рамках чемпионата «Голос», продемонстрируют свои вокальные данные. Кроме того, в развлекательной программе выступления стрит-бэндов из Самары, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

Для любителей спорта будет интересно на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской. Там в 13:15 стартует массовая зарядка, после которой состоится красочное выступление от Федерации чирлидинга и футбольного фристайла.

Главная сцена фестиваля разместится в районе улицы Ленинградской. Именно там состоится торжественное открытие фестиваля. Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU