Тольяттинская «Мега-Лада» выиграла первую финальную гонку с «Востоком»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-07T11:19:57+03:00

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В пятницу, 6 сентября, в российском командном чемпионате по спидвею стартовал плей-офф. В первой встрече за золото тольяттинская «Мега-Лада» принимала «Восток» из Владивостока. В захватывающей борьбе наша команда смогла удержать свое небольшое преимущество и добиться победы. Счет встречи 48:44 в пользу тольяттинцев.

- Тольяттинцы нацелены на победу и уверенно смотрят на предстоящие соревнования, а болельщики, бесспорно, желают нашим парням только победы, - сообщается на официальном сайте клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU