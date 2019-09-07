Тольяттинская «Мега-Лада» выиграла первую финальную гонку с «Востоком»
Желаем нашим спортсменам только победы
Фото сайта megalada.com
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В пятницу, 6 сентября, в российском командном чемпионате по спидвею стартовал плей-офф. В первой встрече за золото тольяттинская «Мега-Лада» принимала «Восток» из Владивостока. В захватывающей борьбе наша команда смогла удержать свое небольшое преимущество и добиться победы. Счет встречи 48:44 в пользу тольяттинцев.
- Тольяттинцы нацелены на победу и уверенно смотрят на предстоящие соревнования, а болельщики, бесспорно, желают нашим парням только победы, - сообщается на официальном сайте клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU