СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-07T11:33:11+03:00

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В субботу, 7 сентября в Сызрани празднуют День города. В честь этого на центральной площади устроили выставку пожарной техники и разместили батуту для детей. Здесь же появились многочисленные палатки с развлечениями и угощениями и ярмарка «Дары осени».

Большая праздничная программа «Яркий город» запланирована до 14 часов. Перед горожанами и гостями Сызрани выступят творческие коллективы, предусмотрен и художественный флешмоб «Поздравления городу» - все желающие смогут оставить свои поздравления родному городу на большой открытке.

В парке «Гномик» в 11:00 началась праздничная программа для юных горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU