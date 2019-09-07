2019-09-07T12:34:50+03:00
Звезды

Костюмы шили сами: в самарской колонии поставили спектакль «Воскресенье»

Актеры постановки – женщины-осужденные
Евгения ВАСИНА
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Фото: УФСИН России по Самарской областиФото: УФСИН России по Самарской области
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В Самарской области силами самодеятельных артистов из числа женщин-осужденных ИК-15 УФСИН России по Самарской области поставили спектакль по произведению великого русского писателя Льва Толстого «Воскресенье». Реквизит актрисы изготовили собственными руками и пошили костюмы. Постановку приурочили к проведению в России Года театра. На премьеру пригласили члена общественного совета при УФСИН России по Самарской области Алексея Семина.

- В состав общественного совета при УФСИН входят известные самарские деятели культуры. Например, директор самарского театра юного зрителя «Сам Арт» Сергей Соколов. Поэтому Алексей Семин предложил руководству исправительного учреждения провести мастер-классы с самодеятельными артистами при участии артистов театра и пообещал рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании общественников. Предложения с благодарностью принято, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

У администрации колонии и осужденных-женщин большие творческие планы. В перспективе возможны постановки спектаклей по произведениям других классиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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