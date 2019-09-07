В Самаре из-за бесхозного пакета прервали работу автовокзала «Центральный»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-07T12:56:20+03:00

Сейчас все работает в прежнем режиме

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В субботу, 7 сентября, сотрудников и посетителей автовокзала «Центральный» в Самаре эвакуировали из здания. Об этом сообщают очевидцы. Причиной тревоги стал бесхозный пакет, забытый на втором этаже здания. Оперативные службы незамедлительно приехали на место. Из здания вывели около 50 человек.

По данным спец служб в пакете оказались продукты. Сейчас автовокзал работает в привычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU