2019-09-07T13:01:47+03:00
Происшествия

В Самарской области перевернулась и загорелась «Лада Веста»

Водитель погиб
Евгения ВАСИНА
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Подробности аварии выясняютсяПодробности аварии выясняютсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В субботу 7 сентября в 4:15 утра на 962-м км трассы М5-Урал в районе Жигулевска произошло смертельное ДТП. Водитель на автомобиле «Лада Веста» ехал в Сызрани. По предварительной версии, он не справился с управлением и наехал на бетонные блоки. Из-за этого машина опрокинулась и загорелась.

- Водитель погиб. На месте работали сотрудники полиции, обеспечивая освобождение проезжей части для беспрепятственного проезда других участников дорожного движения. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, личность водителя устанавливается, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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