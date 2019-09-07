В Самарской области перевернулась и загорелась «Лада Веста»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-07T13:01:47+03:00

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В субботу 7 сентября в 4:15 утра на 962-м км трассы М5-Урал в районе Жигулевска произошло смертельное ДТП. Водитель на автомобиле «Лада Веста» ехал в Сызрани. По предварительной версии, он не справился с управлением и наехал на бетонные блоки. Из-за этого машина опрокинулась и загорелась.

- Водитель погиб. На месте работали сотрудники полиции, обеспечивая освобождение проезжей части для беспрепятственного проезда других участников дорожного движения. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, личность водителя устанавливается, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU