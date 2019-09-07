Более 200 новых деревьев и кустарников, маяк и ротонда: в Самаре открыли обновленную Крымскую площадь

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-07T13:35:00+03:00

Преобразили не только площадь, но и все пространство вокруг: фасады домов, дорогу

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В субботу, 7 сентября в 11:00 в Самаре открыли обновленную Крымскую площадь. Пространство в границах улиц Урицкого, Мечникова, и пр. Карла Маркса благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Обновленная площадь стала подарком горожанам ко Дню города. Работы выполнены за счет средств федерального бюджета, городского и областного бюджетов. Общая стоимость преображения - 56,37 млн. рублей. Здесь построены тротуары из плиточного покрытия, пешеходные ограждения, уложен рулонный газон с автополивом, высажены цветы. В сквере появился сухой фонтан и фонари, построены арт-объекты «Фороссийский Маяк» и «Ялтинская Ротонда», выложено мозаичное панно в виде карты крымского полуострова. К обновлению подошли комплексно – фасады зданий вокруг площади тоже отремонтировали, ветхое жилье снесли, появилась новая проезжая часть. Территория, которая была заброшена десятилетия преобразилась. На площади высадили более 200 новых деревьев и кустарников: липу, иву, остролистный клен, ель, можжевельник и др. Украсила территорию живая изгородь из кизильника.

Фото правительства Самарской области

- Важно, что Крымская площадь теперь соответствует своему названию. Когда-то я принимал решение о ее переименовании в честь знаменательного события – воссоединения Крыма с Россией. Но площадь тогда была не в том состоянии, которым можно было гордиться. Сегодня давняя задумка реализована. Площадь с элементами Крымской архитектуры действительно возвращает нас в те знаменательные события новейшей истории России. Она радует людей своим внешним видом, комфортным пребыванием здесь, – отметил Дмитрий Азаров, который незадолго до открытия проинспектировал завершение работ по благоустройству площади, -Благодаря национальному проекту, инициированному президентом, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда.

Благоустройство этой территории проводилось и с учетом другого значимого события – открытие рядом с «Крымской площадью» осенью этого года Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Кстати, за обустройство этого пространства ранее проголосовали сами самарцы. Всего в регионе к концу года должны преобразиться 120 общественных пространств, четыре из них – в Самаре. Кроме Крымской площади, обновят бульвар Металлургов, территорию у храма Кирилла и Мефодия и сквер им. В.И. Фадеева. Все объекты для реконструкции были выбраны жителями по результатам мартовского рейтингового голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU