В Самаре откроется «Параллельное пространство»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-07T14:28:23+03:00

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Во вторник 10 сентября в 12:00, в рамках «Год театра в России» в историческом парке «Россия – Моя история» откроется выставка «Параллельное пространство». Работы, представленные на суд зрителей — это фотографии со спектаклям «Корабль дураков» и «Король Лир», отмеченным Национальной театральной премией «Золотая маска».

Здесь же состоится встреча с художественным руководителем театра-студии «Грань» Денисом Бокурадзе, артистами Сергеем Поздняковым, Юлией Бокурадзе, Василием Яровым, режиссером Виктором Трегубовым и актером театра на Таганке Филиппом Котовым.

На встречу и выставку приглашают зрителей старше 12 лет. Традицию выставок, рассказывающих о театре, возвела основатель театра-студии «Грань» и первый его режиссер Эльвира Дульщикова. Так в разные годы зрители посмотрели выставки театрального плаката Олега Рамодина, эскизов костюмов Татьяны Рассказовой, выставку кукол Алисы Якиманской «Многоточие…» и фотовыставку к спектаклю «Фрекен Жюли». Каждая из выставок - тоже своеобразный театр, параллельное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU