Здесь стало «улётно»! В Самаре открылся «космический» сквер

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-07T14:25:30+03:00

Знаковое место преображается в год 100-летия со дня рождения легендарного директора ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Козлова

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Еще один подарок сделали самарцам в честь Дня города. В субботу, 7 сентября в Самаре торжественно открыли после реконструкции сквера имени Фадеева. Это пространство возле дома №1 на проспекте Ленина, в котором жил легендарный конструктор ракетной техники, генеральный директор ЦСКБ-Прогресс Дмитрий Козлов. Поэтому для обустройства сквера выбрали космическую тему. Ремонтные работы длились около трех месяцев. За это время место преобразилось.

Здесь появились современные скамейки, навесы от солнца, урны, пешеходные дорожки покрыли плиткой, настелили рулонный газон с автополивом, оборудовали общественный туалет.

Не забыли и про растения. В сквере высажены более 30 деревьев и 700 кустарников, появились так называемые эко-дорожки. Клумбы сделали круглыми, для их создания использовали белый декоративный камень. В они создают в сквере космическую обстановку, которую дополняет необычная детская площадка с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами.

Сквер получился не только космическим, но и спортивным: хоккейная коробка, теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажеры под открытым небом. Уложена и современная беговая дорожка с литым резиновым покрытием.

Примечательно, что место преображается в год 100-летия со дня рождения Дмитрия Козлова. Под его личным руководством и был заложен сквер. В марте это общественное пространство стало лидером рейтингового голосования по определению приоритетов благоустройства.

Кстати, дополнительное финансирование на реконструкцию было получено с началом реализации целой серии национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Ход исполнения работ по национальным проектам в регионе контролирует лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU