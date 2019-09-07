2019-09-07T14:49:27+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» обыграла самарский ЦСК ВВС

Игра прошла на льду «Лады-Арены»
Евгения ВАСИНА
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Фото ХК "Лада"Фото ХК "Лада"
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В пятницу, 6 сентября, в Тольятти на льду «Лады-Арены» сошлись тольяттинский клуб «Лада» и самарский «ЦСК ВВС». Символическое вбрасывание перед началом игры произвел глава Тольятти Сергей Анташев.

На первых минута самарцы были активнее и чаще беспокоили вратаря Александра Скрынника. Но вскоре «Лада» исправила ситуацию, перехватив инициативу. Однако первый период обошелся без забитых шайб.

А вот во втором все кардинально изменилось. Александр Тимирев и Юрий Назаров использовали два удаления Глеба Семенова за выброс шайбы – 2:0. Ярким завершением матча стала шайба дебютанта «Лады» Филиппа Толузакова. Итог матча – 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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