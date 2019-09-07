2019-09-07T14:59:55+03:00
Общество

«Ваше будущее в ваших руках!»: Дмитрий Азаров принял участие в фестивале студенчества в Самаре

На праздник достижений и талантов вышли 46 образовательных учреждений Самарской области
Анна ИЛЮШИНА
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Фото Екатерина ВяземкинаФото Екатерина Вяземкина
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Флаги, музыка, танцы и научные лекции - на улице Куйбышева в Самаре 7 сентября праздник студентов. Всего на «образовательной аллее» 46 высших и средних учебных заведений, каждое представляет свои достижения и научные разработки. А первокурсники сегодня проходят обряд посвящения. Каждому из них вручили путевой лист для прохождения квеста, по окончанию которого все получат специальный значок студента Самарской области и смогут выиграть ценные призы. Студенческие коллективы соревнуются на четырех площадках — танцевальной, вокальной, интеллектуальной и спортивной.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем приветствии отметил, что благодаря талантам студентов и выпускников наш регион занимает достойные позиции.

- Вместе мы проектируем наше будущее. Вы знаете, что национальный проект «Наука» предусматривает создание 15 образовательных центров. В нашем регионе он уже создан и благодаря вашим талантом этот НОЦ может стать центром мирового уровня, а поможет вам в этом блистательный преподавательский состав! Почувствуйте себя частью большой студенческой семьи! С праздником вас! Новых вам побед! - Поздравил студентов глава региона.

Благодарственные письма за особые достижения в конкурсе профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, который проходил в Казани в августе, Дмитрий Азаров вручил выпускнику Поволжского государственного колледжа Михаилу Воронцову и студентке Тольяттинского колледжа технического и художественного образования Алине Гатауллиной.

Фестиваль «Мы-будущее России» продолжится до заката. После подведения итогов соревнований, на трех сценах пройдут выступления музыкальных коллективов формата «уличный бэнд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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