В Самаре может появиться новый бассейн

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-07T15:54:57+03:00

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Единственный бассейн в Куйбышевском районе - комплекс «Нефтяник» - был построен в 1977 году и закрыт в 2005 года из-за плохого технического состояния. В итоге во всем районе, где проживают почти 100 тысяч человек, нет ни одного спортивного комплекса с бассейном. С этой проблемой жители обратились к депутату ГосДумы РФ Александру Хинштейну.

Сейчас участок, на котором будет располагаться новый бассейн, а точнее современный спортивный комплекс с бассейном, определен – территория в границах улиц Калининградской и Стадионной, на участке площадью 4664 кв.метра. Решено и на какие деньги его построят.

- Заключено соглашение о финансировании строительства бассейна в Куйбышевском районе Самары между НК «Роснефть» и администрацией Самары. В 2020 году планируется выполнить разработку проектной документации и получить положительное заключение экспертизы. В 2021 году запланировано приступить к строительно-монтажным работам, - сообщается на официальном сайте депутата.

На рабочей встрече с главой Самары Еленой Лапушкиной, министром строительства Самарской области Евгением Чудаевым и руководителями департамента градостроительства проект был изучен детально. Эскиз проекта имеет аналог – плавательный бассейн в городе Туапсе. Закрытый плавательный бассейн будет иметь 6 дорожек. Чаша бассейна будет иметь размер 16 х 25 х 2 метра. Зрительный зал на 210 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU