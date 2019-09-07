«Ямы как были, так и остались»: Самарцев возмутил ремонт проезжей части во дворе дома на улице Олимпийской
В Самаре на улице Олимпийской в районе дома 16 провели ремонт проезжей части дорожными картами. За всем процессом с интересом и вниманием наблюдали местные жители. В итоге самарцы пришли в негодование. Результат работы они сфотографировали и выложили в социальные сети.
- Вот как вчера, 6 сентября, положили асфальт во дворе. Быстренько так, а ямы как были так и остались. Позор! – написал Дмитрий и проложил к записи фотографии.
На снимках видно, что рабочие выборочно заменили асфальт. При этом многие выбоины остались. В глубокие ямы на тротуаре бросили насколько лопат асфальта. Будут ли продолжать ремонт в этом месте, неизвестно
ИСТОЧНИК KP.RU