2019-09-07T16:27:25+03:00
Общество

«Ямы как были, так и остались»: Самарцев возмутил ремонт проезжей части во дворе дома на улице Олимпийской

Местные жители негодуют
Евгения ВАСИНА
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Новости группы Новости Самары - Самара life (life_samara/vk.com)Новости группы Новости Самары - Самара life (life_samara/vk.com)Фото: соцсети
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В Самаре на улице Олимпийской в районе дома 16 провели ремонт проезжей части дорожными картами. За всем процессом с интересом и вниманием наблюдали местные жители. В итоге самарцы пришли в негодование. Результат работы они сфотографировали и выложили в социальные сети.

- Вот как вчера, 6 сентября, положили асфальт во дворе. Быстренько так, а ямы как были так и остались. Позор! – написал Дмитрий и проложил к записи фотографии.

На снимках видно, что рабочие выборочно заменили асфальт. При этом многие выбоины остались. В глубокие ямы на тротуаре бросили насколько лопат асфальта. Будут ли продолжать ремонт в этом месте, неизвестно

ИСТОЧНИК KP.RU

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