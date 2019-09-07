Молитвы автолюбителей услышаны: между Самарой и Тольятти разрешили ездить на скорости 110 км/ч

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-07T17:54:45+03:00

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Автолюбители обратили внимание на новое ограничение скорости, установленное на трассе между Самарой и Тольятти. На знаке красуется цифра в 110. Оказалось, теперь именно с такой скоростью можно ездить между городами. Дорога приравнена к магистрали. До этого почти на всем протяжении дороги действовало ограничение в 90 км/ч ограничение почти на всём протяжении трассы равнялось 90 километрам в час. Пользователи социальных сетей нововведение рады.

- Господи! Мои молитвы услышаны! Здравый смысл победил, - пишет Артем.

В областной ГИБДД факт нововведения подтвердили. Автомобилисты давно просили увеличить разрешённую скорость на этой трассе и даже создавали соответствующую петицию.

ИСТОЧНИК KP.RU