2019-09-07T17:54:45+03:00
Общество

Молитвы автолюбителей услышаны: между Самарой и Тольятти разрешили ездить на скорости 110 км/ч

Три года об этом мечтали некоторые автовладельцы
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото группы Происшествия Тольятти (patrul_tlt/vk.com)Фото группы Происшествия Тольятти (patrul_tlt/vk.com)Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Автолюбители обратили внимание на новое ограничение скорости, установленное на трассе между Самарой и Тольятти. На знаке красуется цифра в 110. Оказалось, теперь именно с такой скоростью можно ездить между городами. Дорога приравнена к магистрали. До этого почти на всем протяжении дороги действовало ограничение в 90 км/ч ограничение почти на всём протяжении трассы равнялось 90 километрам в час. Пользователи социальных сетей нововведение рады.

- Господи! Мои молитвы услышаны! Здравый смысл победил, - пишет Артем.

В областной ГИБДД факт нововведения подтвердили. Автомобилисты давно просили увеличить разрешённую скорость на этой трассе и даже создавали соответствующую петицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре торжественно открыли памятник композитору Дмитрию Шостаковичу
В День города бесплатно: самарцев приглашают на выставку Зураба Церетели «Магический реализм»
«Ямы как были, так и остались»: Самарцев возмутил ремонт проезжей части во дворе дома на улице Олимпийской
В Самаре может появиться новый бассейн
«Ваше будущее в ваших руках!»: Дмитрий Азаров принял участие в фестивале студенчества в Самаре
Тольяттинская «Лада» обыграла самарский ЦСК ВВС
Здесь стало «улётно»! В Самаре открылся «космический» сквер
В Самаре откроется «Параллельное пространство»
Более 200 новых деревьев и кустарников, маяк и ротонда: в Самаре открыли обновленную Крымскую площадь
В Самарской области перевернулась и загорелась «Лада Веста»
В Самаре из-за бесхозного пакета прервали работу автовокзала «Центральный»
Костюмы шили сами: в самарской колонии поставили спектакль «Воскресенье»
В Сызрани празднуют День города
Тольяттинская «Мега-Лада» выиграла первую финальную гонку с «Востоком»
Участники квеста получат шикарные подарки: самарских ребят посвятят в студенты в необычном формате
В Сызрани напротив боулинга иномарка сбила пешехода