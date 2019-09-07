2019-09-07T18:40:00+03:00
Звезды

В День города бесплатно: самарцев приглашают на выставку Зураба Церетели «Магический реализм»

По случаю 85-летия художника его выставки проходят по всему миру
Евгения ВАСИНА
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Самарский областной художественный музей приглашает самарцев и гостей города посетить выставку Зураба Церетели «Магический реализм».

По случаю 85-летия художника его выставки проходят по всему миру. Для искусства Зураба Церетели характерна изобразительная и энергетическая среда, свойственная «магическому реализму». Прошлое контрастирует с настоящим, важность обретают самые незначительные детали, самым простым объектам возвращается почти сакральная ценность.

В работах Зураба Церетели часто возникает неожиданное соединение, иногда и взаимопревращение разных предметов, что формирует яркий пластический образ полотна в целом. Каждый холст имеет множество измерений и пространственных прорывов.

Церетели увлеченно осмысливает пластическую природу и метафизическую сущность изображаемых предметов, выстраивает сложную систему намеков и ассоциаций, использует прямое и иносказательное значение вещей, чтобы в целом «повествовать» о человеческом бытии, о разных судьбах.

Посещение выставки 8 сентября для всех – бесплатно. Стоимость билета в последующие дни: Полный - 200 руб. Льготный - 100 руб.

Справка КП:

Зураб Константинович Церетели – художник-монументалист, скульптор, педагог, профессор. С 1997 года – Президент Российской академии художеств. Народный художник СССР (1980). Народный художник Российской Федерации (1994). Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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