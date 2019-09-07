В Самаре торжественно открыли памятник композитору Дмитрию Шостаковичу

7 Сент. 19:37 2019-09-07T19:58:47+03:00

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Памятник открыт! В Самаре торжественно представили памятник величайшему композитору ХХ века Дмитрию Шостаковичу. Установили его в сквере на площади им. В.В.Куйбышева. Скульптуру вылили из бронзы, высота композиции 3,5 метра. Автор памятника - народный художник СССР, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Торжественное открытие приурочили к 433-летия со дня основания Самары. В церемонии открытия участвовали первые лица региона — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина, почетные граждане города и автор памятника Зураб Церетели.

- Я рад, что сегодня, в канун Дня города мы устанавливаем памятник выдающемуся композитору, человеку, который во многом изменил XX век, и не только в музыкальной сфере. В грозные годы Великой Отечественной он вдохновлял нашу страну, народ на победу, — отметил Дмитрий Азаров. — Через своё творчество он вселял уверенность в души сограждан, и я уверен, вносил смятение в стан врага. И то, что Дмитрий Дмитриевич творил здесь, на Самарской земле, в запасной столице, в городе Куйбышеве, дорого и почитаемо.

Губернатор поблагодарил всех, кто помогал воплощать идею установки памятника.

Напомним, что в годы Великой Отечественной Войны в Куйбышев были эвакуированы промышленные предприятия, дипломатические миссии, деятели искусства и культуры. Вместе с труппой Большого театра приехал и Дмитрий Шостакович. Именно в Самаре 5 марта 1942 года в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось первое исполнение легендарной Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.

Сразу после церемонии открытия памятника на площади Куйбышева стартовал музыкальный фестиваль «Седьмая симфония», в котором участвуют солисты Большого театра и самарской государственной филармонии. Фестиваль — дань памяти Дмитрию Шостаковичу.

ИСТОЧНИК KP.RU