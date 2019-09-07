Тольяттинская гандбольная «Лада» обыграла московский «Луч»
В субботу, 6 сентября, тольяттинскую «Ладу» в матче российской Суперлиги Париматч в Москве принимал «Луч». Интриги в этом поединке не было совсем. В матче не участвовали Елена Михайличенко и Анастасия Лагина, которым тренерский штаб «Лады» дал возможность им отдохнуть перед важным матчем с ЦСКА. Наши девушки уверенно выиграли первый тайм. Он завершился со счетом 19:7 и завершили разгром во второй половине встреч. Итог - 40:17. Самой меткой в этой встрече стала Екатерина Гайдук. Она забросила 8 мячей.
Кстати, «Луч» в этом сезоне возглавил тренер Алексей Жаворонков, который до этого работал в Тольятти с «Ладой 2». Наставник «Лады» в свою очередь, ранее работал в «Луче».
Следующий матч для наших спортсменок состоится 10 сентября. В Тольятти «Лада» будет принимать ЦСКА.
ИСТОЧНИК KP.RU